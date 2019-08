Ο «ιπτάμενος άνθρωπος» διέσχισε τη Μάγχη με το Flyboard

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τα τελευταία πέντε με έξι χιλιόμετρα πραγματικά το απόλαυσα», δήλωσε ο Ζαπάτα σε δημοσιογράφους μόλις προσγειώθηκε στη Βρετανία. «Το εάν πρόκειται για ιστορικό γεγονός ή όχι, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το αποφασίσει, ο χρόνος θα το κρίνει».

«Κατασκευάσαμε μια συσκευή πριν από τρία χρόνια… και τώρα διασχίσαμε τη Μάγχη, είναι τρελό», δήλωσε.

#UPDATE@frankyzapata set off on his "Flyboard" from Sangatte in France for the 20-minute trip and, escorted by three helicopters, glided to an early morning landing in Dover watched by dozens of onlookers and journalists https://t.co/TUqNP8M7Fkpic.twitter.com/SwYya7a8SD