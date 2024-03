Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στη Μόσχα

Το ανακοίνωσε η οργάνωση μέσα από το κανάλι της στο Telegram.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα το βράδυ την ευθύνη για την επίθεση νωρίτερα σήμερα σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης στο κανάλι Telegram. Μαχητές του ΙΚ "επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση (...) στα προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας", δήλωσε το ΙΚ σε έναν από τους λογαριασμούς του στο Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες περισσότερους.

???? The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead. Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Μάλιστα ο επίτροπος για τα δικαιώματα των παιδιών της Μόσχας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν ανήλικοι.

The Roof of the Crocus Concert Hall has reportedly now begun to Collapse due to the ongoing Fire, while at least 150 Concertgoers are still said to be Trapped inside of the Building. pic.twitter.com/SDPDrQPVCA — OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2024

Στο κτίριο έγινε μαζική έφοδος δυνάμεων της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ενώ οι ρωσικές δυνάμεις της τάξης ανακοίνωσαν ότι «αναζητούν» τους δράστες, ενώ υπάρχουν πληροφοριες ότι συνελήφθη ύποπτος.

«Ειδικές μονάδες της Ρωσικής Εθνοφρουράς εργάζονται στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στο Crocus City Hall. Αναζητούν εγκληματίες και εκκενώνουν το κτίριο απομακρύνοντας τους πολίτες», ανακοίνωσε η εθνοφρουρά Rosgvardia στον λογαριασμό της στο Telegram.

Το περιστατικό, η ακριβής φύση του οποίου μένει να διευκρινιστεί, έλαβε χώρα στο Crocus City Hall, μια αίθουσα συναυλιών που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

The concert venue in Moscow is completely on fire. Terrorists are believed to still be inside, along with at least 100 civilians. pic.twitter.com/IAV7dGMmig — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 22, 2024

Οι πρώτες αντιδράσεις

Η Συνήγορος του Πολίτη της Ρωσίας Moskalkova χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική πράξη», σύμφωνα με το RIA Novosti, ενώ ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των δημόσιων εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «τερατώδες έγκλημα».

Ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι εικόνες των πυροβολισμών στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν «φρικτές και απλά δύσκολο να τις δεις», ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει ένδειξη ουκρανικής εμπλοκής.

Ανάρτηση για την πολύνεκρη επίθεση δημοσίευσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες που έρχονται από τη Μόσχα μετά τη φρικτή επίθεση στο Crocus City Hall. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων στις οποίες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια», αναφέρει σε ανάρτησή του το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Σύμβουλος Ζελένσκι: «Η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την επίθεση»

«Η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την επίθεση στη Μόσχα», υπογράμμισε ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Πεσκόφ: Ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώνεται συνεχώς - Μεντβέντεφ: Θα σκοτώσουμε τους Ουκρανούς ηγέτες αν ευθύνονται

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώνεται "συνεχώς" και "από τα πρώτα λεπτά" για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το βράδυ σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

«Από τα πρώτα λεπτά του περιστατικού στο Crocus City Hall, ο πρόεδρος ενημερώθηκε ότι είχαν αρχίσει πυροβολισμοί. Ο πρόεδρος ενημερώνεται συνεχώς από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για το τι συμβαίνει και τα μέτρα που λαμβάνονται", δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα "καταστρέψει" τους Ουκρανούς ηγέτες, εάν αποδειχθεί ότι ευθύνονται για την αιματηρή επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

"Εάν αποδειχθεί ότι είναι τρομοκράτες του καθεστώτος του Κιέβου... πρέπει όλοι τους να βρεθούν και να καταστραφούν ανελέητα ως τρομοκράτες. Συμπεριλαμβανομένων των ηγετών του κράτους που διέπραξε μια τέτοια ωμότητα", δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι επίσης δεύτερος στην ιεραρχία του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, σε μήνυμά του στο Telegram.