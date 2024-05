Ο Ισλαμικός Τζιχάντ δημοσίευσε βίντεο με Ισραηλινό όμηρο - «Τις επόμενες ημέρες θα μάθετε τι μου συνέβη»

Ο άνδρας αιχμαλωτίστηκε στις 7 Οκτωβρίου από το κιμπούτς Νιρ Οζ, στη συνέχεια οδηγήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας. Η μητέρα του, η γιαγιά του και η φίλη του που είχαν απαχθεί μαζί με αυτόν την ίδια ημέρα, αφέθηκαν ελεύθερες κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση 105 ομήρων.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του άνδρα σκοτώθηκε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ έχουν δώσει στη δημοσιότητα κατά το παρελθόν βίντεο με ομήρους.

Στις 7 Οκτωβρίου, μαχητές της Χαμάς πραγματοποίησαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.170 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Απήγαγαν επίσης 252 ανθρώπους. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το Ισραήλ, 121 συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 37 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση που διεξήχθη σε αντίποινα από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει τον θάνατο 36.000 και πλέον ανθρώπων, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Γάζας, του θύλακα που διοικείται από τη Χαμάς.

Δείτε το βίντεο:

Al-Quds Brigades sends a message: The Netanyahu government does not want to pay the price... Soon our prisoner, Alexander Turbanov, will speak. pic.twitter.com/k1Y9ITSe2B