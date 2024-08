Ο ισραηλινός στρατός διέσωσε όμηρο στη Γάζα μετά από 10 μήνες αιχμαλωσίας

«Ο στρατός και η Σιν Μπετ», η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, «διέσωσαν τον όμηρο Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, 52 ετών, από τη Ραχάτ», μία βεδουίνικη πόλη στην έρημο της Νεγκέβ, «που είχε απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου», αναφέρει σε μια ανακοίνωση ο στρατός, προσθέτοντας ότι η ιατρική κατάσταση του ομήρου είναι φυσιολογική.

Israel's military says it has rescued a hostage who was kidnapped by Hamas on 7 October. @AliBunkallSKY has the latest. https://t.co/QhPQYwCapl

Ο διασωθείς όμηρος εργαζόταν ως φύλακας σε εργοστάσιο συσκευασίας στο κιμπούτς Magen στις 7 Οκτωβρίου και απήχθη από τρομοκράτες της Χαμάς από την κοντινή κοινότητα Mivtahim.

??Family members of freed hostage Qaid Farhan Alkadi, 52, of Rahat, racing to his bedside at Soroka Hospital after 326 days in Hamas captivity. He was rescued in southern Gaza & brought to Israel in an IDF chopper. His captors may have fled. pic.twitter.com/KhHdEt46vB