Περισσότεροι από 100 στρατιώτες της μονάδας Σάλνταγκ μεταφέρθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου με ελικόπτερα σε αυτό το εργοστάσιο, που το παρακολουθούσε εδώ και χρόνια το Ισραήλ. Οι στρατιώτες κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις, αφού προσγειώθηκαν στον περίβολο του εργοστασίου, στην περιοχή Μασιάφ της επαρχίας Χάμα, κοντά στα παράλια της Μεσογείου.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε αναφέρει εκείνη την περίοδο ότι 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν ανέφεραν κάποιον απολογισμό ενώ συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο τότε για 16 νεκρούς από «ισραηλινά πλήγματα» στην περιοχή.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει τα πλήγματά του στη Συρία αλλά επαναλαμβάνει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του, να εδραιωθεί στα σύνορά του.

DECLASSIFIED: In September 2024, before the fall of the Assad Regime, our soldiers conducted an undercover operation to dismantle an Iranian-funded underground precision missile production site in Syria.

