Ο Καναδός Κόλιν Στιούαρτ νέος ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Στιούαρτ θα αντικαταστήσει την επίσης Καναδή Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, για τη θητεία της οποίας ο Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την ευγνωμοσύνη του.

Προηγουμένως, κατά το ίδιο ανακοινωθέν, υπηρετούσε ως Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στη Δυτική Σαχάρα. Ο κ. Στιούαρτ διαθέτει πείρα πέραν 28 χρόνων σε ζητήματα διεθνών υποθέσεων και στον τομέα της ειρήνης και ασφάλειας.

Ο Καναδός διπλωμάτης διετέλεσε ειδικός αντιπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ και επικεφαλής της Αποστολής του ΟΗΕ για το Δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα την περίοδο 2017 - 2021, είχε επίσης υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Επικεφαλής του Επιτελείου του Γραφείου του ΟΗΕ στην Αφρικανική Ένωση στην Αντίς Αμπέμπα, ενώ είχε διατελέσει σε διάφορες αποστολές του ΟΗΕ, όπως επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων στην αποστολή του ΟΗΕ στο Τιμόρ-Λέστε μεταξύ 2007 και 2009. Ήταν μέλος της καναδικής διπλωματίας την περίοδο 1990 - 1997.

