Ο καπνός από τις φωτιές στον Καναδά «έπνιξε» τη Νέα Υόρκη - Συγκλονιστικές ΕΙΚΟΝΕΣ

Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έχουν δημιουργήσει ένα στρώμα καπνού στην ατμόσφαιρα, «πνίγοντας» πάνω από 12 πολιτείες στις ΗΠΑ.

H μόλυνση του αέρα στη Νέα Υόρκη ήταν η δεύτερη χειρότερη στον κόσμο μετά το Νέο Δελχί, εξαιτίας του καπνού που φτάνει από τα εκατοντάδες πύρινα μέτωπα του Καναδά. Ο ουρανός της πόλης θόλωσε και ο αέρας μεταφέρει μικροσωματίδια επικίνδυνα για την υγεία, προειδοποιούν οι αρχές.

Μια πορτοκαλί ομίχλη απλώθηκε πάνω από το «Μεγάλο Μήλο», καθώς και οι πέντε δήμοι της Νέας Υόρκης τέθηκαν σε καθεστώς συναγερμού για την ποιότητα του αέρα μέχρι το πρωί της Πέμπτης, λόγω των ανέμων που σπρώχνουν τον καπνό νότια, με αφετηρία τις πάνω από 150 δασικές πυρκαγιές στο Κεμπέκ, 110 από τις οποίες κρίθηκαν ότι βρίσκονται εκτός ελέγχου.

Visibility and air quality continues to deteriorate in New York City; Mayor Adams urges those outside to wear face masks pic.twitter.com/PDkblLegRI — NewsWire (@NewsWire_US) June 7, 2023

Ο «ανθυγιεινός» αέρας και οι συνθήκες καπνού αναμένεται να παραμείνουν στους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης μέχρι την Κυριακή, καθώς ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς προέτρεψε την Τρίτη τους Νεοϋορκέζους με προβλήματα καρδιάς ή αναπνοής να «περιορίσουν τις υπαίθριες δραστηριότητες στα απολύτως απαραίτητα».

Lower Manhattan Bowling Green New York City 2:13 p.m. (06.07.2023) pic.twitter.com/AbnfzL00tO — Alex (@Voyager_328) June 7, 2023

Ο δείκτης ποιότητας του αέρα έφτασε στο εκπληκτικό 342 το απόγευμα της Τετάρτης, πολύ χειρότερο από το 190 του Νέου Δελχί και τον κανονικό δείκτη 100 για τη Νέα Υόρκη. Ο αέρας ήταν ο χειρότερος από τη δεκαετία του 1980, ακόμη και μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, είπαν οι μετεωρολόγοι.

So now we have to wear masks OUTSIDE in New York because of wildfire smoke from Canada! Smells like the day after an 11th boney, so it does! #smokepic.twitter.com/IMHe2LQo7u — Tony Macaulay (@tonymacaulay) June 7, 2023

«Μυρίζει σαν φωτιά» λένε όσοι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδει το BBC. «Κανονικά θα υπήρχαν άνθρωποι να κάθονται έξω, να τρώνε το μεσημεριανό τους γεύμα ή απλώς να κάνουν ένα διάλειμμα. Σήμερα, κανείς δεν καθόταν στα τραπέζια. Από τους λίγους ανθρώπους που είδα, οι περισσότεροι φορούσαν μάσκες. Υπάρχει μια πυκνή πορτοκαλί ομίχλη στην πόλη».

Air quality right now in NYC… It may be worse than what’s being said #nyc#wildfires#canadapic.twitter.com/IZKCrSBLCb — Progressive Action (TV) (@progressiveact) June 7, 2023

Ο ουρανός πολλών πόλεων έχει πάρει ένα γκριζωπό, θολό χρώμα και τοπικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε έκτακτο δελτίο συναγερμού για ρύπανση από τη Νέα Αγγλία μέχρι τη Νότια Καρολίνα και από το Βερμόντ μέχρι τη Νότια Καρολίνα, στην Ανατολική Ακτή, αλλά επίσης και στο Οχάιο και το Κάνσας, στις Μεσοδυτικές πολιτείες κάλεσαν εκατομμύρια κατοίκους να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν στο ύπαιθρο.

Λευκός Οίκος: Οι πυρκαγιές στον Καναδά είναι ένα ανησυχητικό παράδειγμα των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής

Οι πυρκαγιές στον ανατολικό Καναδά και η επακόλουθη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι "ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι του τρόπου με τον οποίο η κλιματική κρίση επηρεάζει τη ζωή μας". Είναι ένα "ανησυχητικό παράδειγμα" της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Air quality in New York City continues to get worse, flights delayed due to low visibility pic.twitter.com/jfxJF1ID1O — BNO News (@BNONews) June 7, 2023

Η Καρίν Ζαν-Πιερ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώνεται για την εξέλιξη των πυρκαγιών αυτών, προσφέρει την στήριξη των ΗΠΑ και καλεί τους Αμερικανούς με εύθραυστη υγεία να "λάβουν προφυλάξεις" λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθυστερεί και αναστέλλει ορισμένες πτήσεις στην περιοχή της Νέας Υόρκης λόγω της περιορισμένης ορατότητας από τον καπνό των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται.

Η FAA ανέφερε ότι οι πτήσεις από το βόρειο τμήμα των μεσοδυτικών Πολιτειών και την ανατολική ακτή με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης έχουν σταματήσει, ενώ οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις.

Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έχουν δημιουργήσει ένα στρώμα καπνού στην ατμόσφαιρα, σημαίνοντας συναγερμό για τη δημόσια υγεία σε πόλεις των ΗΠΑ.