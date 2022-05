Ο Κένεθ Μπράνα εντυπωσιακά ίδιος με τον Μπόρις Τζόνσον - Νέα σειρά για τον Βρετανό πρωθυπουργό

Οι φωτογραφίες και το τρέιλερ, που κυκλοφόρησαν εντυπωσιάζουν με την εκπληκτική μεταμόρφωση του βραβευμένου με Οσκαρ Κένεθ Μπράνα σε Μπόρις Τζόνσον. Ξεκινά με μια χαρούμενη φωνή από τον 61χρονο Μπράνα, ως πρωθυπουργό, λέγοντας: «Ξημερώνει μια νέα μέρα, το 2020 θα είναι έτος ευημερίας», ακούγεται να λέει ο Μπράνα ως.. Τζόνσον. Και είναι ολόιδιος με τον Βρετανό πρωθυπουργό: Από το ξανθό αναμαλλιασμένο μαλλί και το κλασικό μαύρο κοστούμι με κόκκινη γραβάτα, μέχρι και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Τζόνσον.

Η σειρά, παλαιότερα γνωστή ως This Sceptred Isle, είναι σενάριο και σκηνοθεσίας του καταξιωμένου Michael Winterbottom και πρόκειται να προβληθεί στο Sky Atlantic το φετινό φθινόπωρο.

«Το δράμα μας μεταφέρει μέσα στις αίθουσες της εξουσίας καθώς ο Τζόνσον (Μπράνα) παλεύει με τον Covid-19, το Brexit και μια αμφιλεγόμενη προσωπική και πολιτική ζωή», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Sky Atlantic.

«Τα γεγονότα στην κυβέρνηση είναι συνυφασμένα με ιστορίες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, από ειδικούς και επιστήμονες που αγωνίζονται ενάντια στο χρόνο για να κατανοήσουν τον ιό. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στα σπίτια φροντίδας στην πρώτη γραμμή εργάζονται ακούραστα και ηρωικά για να το περιορίσουν και να το ξεπεράσουν· και απλοί άνθρωποι των οποίων οι ζωές αναστατώθηκαν».

Ο τόνος του βίντεο αλλάζει καθώς η ανησυχία του Τζόνσον για την πανδημία φαίνεται να αυξάνεται. «Αυτόν τον ιό Covid πρέπει να τον παρακολουθούμε», φαίνεται να λέει.

