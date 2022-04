Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δώρισε στην πιο διάσημη παρουσιάστρια ειδήσεων της Βόρειας Κορέας ένα πολυτελές σπίτι - Βίντεο

Ο Κιμ της έδωσε την πολυτελή κατοικία και της ζήτησε να συνεχίσει να είναι η φωνή του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος του.

North Korean TV news host Ri Chun-hee has been given a new luxury two-storey apartment by the government to her and her family. She described her "youthful energy" in the third person. pic.twitter.com/Y0Zk6QDctS