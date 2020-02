Ο Κλιντ Ίστγουντ αφήνει τον Τραμπ και στηρίζει Μπλούμπεργκ στις επερχόμενες εκλογές των ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε «να ενεργήσει πιο σωστά, χωρίς να κάνει tweets και να προσβάλει ανθρώπους», δήλωσε ο Ίστγουντ, που είχε επιλέξει να υποστηρίξει τον Ρεπουμπλικανό μεγιστάνα το 2016 και όχι τη Χίλαρι Κλίντον, υπό τον φόβο ότι εκείνη θα «ακολουθούσε τα χνάρια του (προέδρου Μπαράκ) Ομπάμα».

Clint Eastwood, who has been complimentary to President Trump in the past, is backing former New York City Mayor Mike Bloomberg for president in 2020. https://t.co/zjvl84PEUZ