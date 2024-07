Ο κυκλώνας Μπέριλ έπληξε την Τζαμάικα και κατευθύνεται προς το Μεξικό - Μεγάλες καταστροφές και τουλάχιστον 9 νεκροί

Χθες το απόγευμα ο κυκλώνας πλησίασε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τις νότιες ακτές της Τζαμάικα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, προτού «απομακρυνθεί από το νησί το βράδυ».

Λόγω του Μπέριλ, που συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας «τουλάχιστον 119 χιλιομέτρων την ώρα», αυξήθηκε η στάθμη της θάλασσας και σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σε βίντεο που ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Άντριου Χόλνερ ζήτησε «από όλους τους Τζαμαϊκανούς να ακολουθούν τις εντολές εκκένωσης». Επίσης «παρακάλεσε» όλους όσοι ζουν σε περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες να πάνε «σε καταφύγια ή σε πιο ασφαλή μέρη».

Ο Μπέριλ ενδέχεται να προκαλέσει «σοβαρές ζημιές εξαιτίας των ανέμων, κυρίως στα σπίτια, τις στέγες, τα δέντρα και τα καλώδια ηλεκτροδότησης», είχε προειδοποιήσει την Τρίτη ο διευθυντής του NHC Μάικλ Μπρέναν, χαρακτηρίζοντας τον κυκλώνα «εξαιρετικά επικίνδυνο».

Επίσης αναμένονται κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων.

??BREAKING:UNION ISLAND IS REPORTING 90%+ OF HOMES AND STRUCTURES HAVE BEEN SEVERELY DAMAGED OR DESTROYED.??

Grenada's prime minister, Dickon Mitchell, during a statement- “Carriacou and Petite Martinique, bore the brunt of the natural disaster.”

“The situation is grim. There… pic.twitter.com/OFXxfQolJk