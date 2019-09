Ο κυκλώνας Ντόριαν σαρώνει τις Μπαχάμες - Εκκενώνονται περιοχές στη Φλόριντα

"Είμαστε αντιμέτωποι με έναν κυκλώνα που δεν έχουμε δει στην ιστορία της χώρας μας. Είναι η πιο οδυνηρή ημέρα της ζωής μου", είχε πει νωρίτερα ο πρωθυπουργός με δάκρια στα μάτια, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Υπολογίζεται ότι 13.000 σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή καταστραφεί από το πέρασμα του Ντόριαν, ανακοίνωσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

"Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα αυτού που συνέβη. 'Ομως ο κυκλώνας Ντόριαν είχε ένα καταστροφικό πέρασμα", δήλωσε ο Σουν Μπιούλο, επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων εκτάκτων καταστάσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Η Διεθνής Ομοσπονδία, που εδρεύει στη Γενεύη, αποδέσμευσε σήμερα 250.000 ελβετικά φράγκα (σχεδόν 230.000 ευρώ) από το ταμείο της για τις έκτακτες καταστάσεις για να χρηματοδοτήσει τις πρώτες βοήθειες. Σχεδόν 500 οικογένειες θα λάβουν έκτακτη βοήθεια, όπως κουβέρτες και ηλιακούς φορτιστές τηλεφώνων. Οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν και οικονομική βοήθεια για να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτά που έχασαν.

Ο Ντόριαν βρίσκεται "επικίνδυνα κοντά" στη Φλόριντα συνεχίζοντας την άστατη πορεία του προς τις ΗΠΑ όπου οι αρχές διέταξαν την προληπτική απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους στις παράκτιες περιοχές.

Ο κυκλώνας της κατηγορίας 5, που χαρακτηρίζεται "καταστροφικός" από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, έφθασε στη στεριά των νησιών Αμπάκος, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος, καθώς οι Μπαχάμες αποτελούνται από σχεδόν 700 νησιά.

Σύμφωνα με το NHC, που έχει την έδρα του στο Μαϊάμι, ο Ντόριαν ισοφάρισε το ρεκόρ του 1935 του πιο ισχυρού κυκλώνα του Ατλαντικού όταν έφθασε στη στεριά. Εικόνες που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες καταστροφές.

