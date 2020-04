Ο κυκλώνας Χάρολντ γκρέμισε σπίτια και προκάλεσε τραυματισμούς στα νησιά Φίτζι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

"Έχουμε δει αναφορές για τραυματισμούς", δήλωσε ο διεθυντής του Εθνικού Γραφείου Διαχείρισης Καταστροφών Βάσιτι Σόκο.

"Τώρα όσον αφορά τον αριθμό ή την σοβαρότητα των τραυματισμών, αυτό είναι κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη", πρόσθεσε.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους, αλλά περίπου 10 σπίτια στην Σούβα έχουν καταστραφεί, διευκρίνισε.

Tropical Cyclone Harold is impacting Fiji this afternoon as thousands ride out the category 4 storm in evacuation centres. https://t.co/VZ3A1cpmr5#7NEWSpic.twitter.com/AcgFeGMAyn