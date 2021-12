Ο Λιούις Χάμιλτον χρίστηκε ιππότης από τον πρίγκιπα Κάρολο - Βίντεο

Σήμερα, Τετάρτη (15/12), σε μία λαμπρή εκδήλωση στου Κάστρο του Ουίντσορ, η οποία είχε καθυστερήσει ελέω κορωνοϊού, ο 36χρονος οδηγός έλαβε με κάθε επισημότητα τον τίτλο του «Σερ». Στη μεγάλη αυτή στιγμή του, τον συνόδευσε η μητέρα του, Κάρμεν Λαρμπαλέστιερ.

Sir Lewis Hamilton has received his knighthood from Prince Charles at Windsor Castle on Wednesday. pic.twitter.com/k0YPU3usSq