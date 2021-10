Ο Μάικλ Τζ. Φοξ συγκέντρωσε μέσω του ιδρύματός του 2 δισ. δολάρια για τις έρευνες με στόχο τη θεραπεία του Πάρκινσον

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ μετακόμισε στις ΗΠΑ από τον Καναδά πριν από περίπου 40 χρόνια με στόχο να γίνει ηθοποιός και να κλείσει κάποια εμπορική συμφωνία.

Πρωταγωνίστησε σε διαφήμιση των McDonald's το 1980 και έγινε γνωστός ως Άλεξ Π. Κίτον στην τηλεοπτική σειρά «Family Ties» και σε ταινίες όπως «Back to the Future». Στις τέσσερις δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, ο Φοξ κέρδισε πέντε Emmy, δύο Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών των ΗΠΑ, SAG.

Αλλά το 1991, σε ηλικία 29 ετών, του είπαν ότι είχε τη νόσο του Πάρκινσον. Δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής του, δημιούργησε το Ίδρυμα Ερευνών για το Πάρκινσον Μάικλ Τζ. Φοξ για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση εύρεσης θεραπείας. Από τότε ο οργανισμός συγκέντρωσε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Στις 23 Οκτωβρίου, ο Μάικλ Τζ. Φοξ θα γιορτάσει τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του οργανισμού με το ετήσιο γκαλά A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s με στόχο τη συνέχιση της χρηματοδότησης των ερευνών. Η εκδήλωση είχε αρχικά προγραμματιστεί για πέρυσι, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Με οικοδεσπότη τον Ντένις Λίρι, το γκαλά θα πραγματοποιηθεί στο Jazz στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη με συμμετέχοντες τους κωμικούς Μάικ Μπιρμπίλια, Μισέλ Μπουτό και τους τραγουδιστές, Μπραντ Πέισλι, Λίσα Φίσερ και Sting.

«Το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να κάνω ήταν να κλείσω συμφωνία για το διαφημιστικό της McDonalds» θυμάται ο 60χρονος πλέον Fox αναφερόμενος στις πρώτες του μέρες στο Χόλιγουντ. «Δεν ήξερα ότι θα προσπαθούσα να βρω θεραπεία για τη νόσο του Πάρκινσον» υπογράμμισε σε δηλώσεις του στο Variety

Ενώ η καταπολέμηση της ασθένειας μπορεί να μην είναι κοντά, ο Φοξ ανέφερε ότι το ίδρυμα συνέβαλε στην ανάπτυξη αρκετών θεραπειών. «Είναι θεραπείες που έχουν κάνει τη ζωή πολύ καλύτερη για πολλούς ανθρώπους» εξήγησε. «Απολαμβάνω τη ζωή περισσότερο. Είμαι πιο άνετα από ό, τι πριν από 20 χρόνια. Μπορώ να καθίσω και να είμαι ήρεμος. Δεν μπορούσα να το κάνω πριν από 25 χρόνια. Αυτές είναι οι φαρμακευτικές αγωγές, ο συνδυασμός φαρμάκων και οι θεραπείες των οποίων είμαστε μέρος» συμπλήρωσε.

Ο οργανισμός έχει επίσης βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των ασθενών και της ιατρικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο Μάικλ Τζ. Φοξ είπε ότι μεγάλη επιτυχία του έργου ιδρύματος οφείλεται στη συνιδρύτριά του, Ντέμπορα Μπρουκς. «Είναι απλώς μαγική» υπογράμμισε.

«Θέλω να συμβεί» επισημαίνει αναφερόμενος στη θεραπεία της νόσου. «Είμαι αφοσιωμένος σε αυτό. Δεν θα σταματήσω, αν δεν συμβεί» τόνισε.