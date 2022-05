Ο μακελάρης του Τέξας προειδοποίησε στο Facebook: «Πυροβόλησα τη γιαγιά μου, τώρα θα επιτεθώ σε σχολείο»

Ο Άμποτ είπε επίσης ότι η γιαγιά του δράστη είχε καλέσει την αστυνομία πριν την πυροβολήσει.

«Ο 18χρονος δράστης ήταν θύμα bullying»

Ο Σαλβαντόρ Ράμος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας αφού προηγουμένως είχε βυθίσει στο πένθος την Αμερική. Λίγο πριν προβεί στην αδιανόητη πράξη του είχε γράψει στον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα "Είμαι έτοιμος".

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν συλλέξει αμερικανικά ΜΜΕ, ο Ράμος έκανε τσατ με μια κοπέλα στο Instagram. Της έγραψε: "Έχω ένα μικρό μυστικό που θέλω να σου πω" και πρόσθεσε ένα emoji με χαμογελάκι που κάλυψε το στόμα του. Ήταν 9.16 το πρωί.

Της έστειλε και πάλι μήνυμα που φανέρωνε ότι είχε πάρει τις αποφάσεις του: "Είμαι έτοιμος".

Η κοπέλα ρώτησε: "Έτοιμος να κάνεις τι;"

Εκείνος απάντησε: "Θα σου πω στις 11".

Δύο ώρες και 16 λεπτά αργότερα, στις 11.32, άνοιγε πυρ με στόχο μικρά παιδιά, μαθητές του δημοτικού σχολείου Robb Elementary School στην μικρή, συνοριακή πόλη Ουβάλντε του Τέξας.

Το προφίλ του, η ζωή του, τα βιώματά του

Το προφίλ του, η ζωή του, τα βιώματά του, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, οι οικογενειακές, φιλικές ή ακόμα και οι πρώτες επαγγελματικές του σχέσεις θα μπουν στο μικροσκόπιο μήπως και σταθεί δυνατόν να αποτραπεί ένα επόμενο μακελειό.

Σύμφωνα με την Daily Mail που επικαλείται στενό φίλο του, ο 18χρονος έπεφτε θύμα bullying επειδή ήταν φτωχός και τον κορόιδευαν για τα ρούχα του και το γεγονός ότι συνήθιζε να φορά αϊλάινερ.

Ο γείτονάς του Ρούμπεν Φλόρες δήλωσε σε τοπικά ΜΜΕ ότι ο Σαλβαντόρ είχε "μια δύσκολη ζωή" όπως και η μητέρα του που προσπαθούσε να είναι ταυτόχρονα και μητρική και πατρική φιγούρα για τον γιο της.

Η αμερικανική εφημερίδα New York Post αναφέρει ότι η αστυνομία είχε επισκεφθεί το σπίτι του 18χρονου στην οδό Χουντ του Ουβάλντε, επειδή ο έφηβος μακελάρης είχε συχνά έντονους καβγάδες με την μητέρα του πριν τελικά ο Ράμος μετακομίσει στο σπίτι της γιαγιάς του, πριν λίγους μήνες.

Κατά πληροφορίες, ο 18χρονος ήταν μοναχικός, έπαιζε video games και ειδικά το παιχνίδι Call of Duty, ένα πολύ δημοφιλές πολεμικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος, πριν ξεκινήσει για το σχολείο, πυροβόλησε τη γιαγιά του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

