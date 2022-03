Ο Μακρόν «αδειάζει» τον Μπάιντεν μετά τον χαρακτηρισμό «χασάπης» για τον Πούτιν

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου, ότι «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να σταματήσει η κλιμάκωση της κατάστασης», έτσι ώστε να υπάρχει ελπίδα να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

#BREAKING Macron warns against verbal 'escalation' with Moscow after Biden labels Putin a 'butcher' over Ukraine pic.twitter.com/y4QuwwtIvh