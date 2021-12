Ο Μακρόν ανακοινώνει πρωτοβουλία του Παρισιού και του Ριάντ για την επίλυση της κρίσης με τον Λίβανο

"Η βούλησή μας είναι επίσης η κυβέρνηση (του Λιβάνου) να μπορέσει να εργαστεί φυσιολογικά και να συνεδριάσει το συντομότερο δυνατό και να υλοποιήσει τις χρήσιμες μεταρρυθμίσεις", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα τηλεφωνήσει αύριο, Κυριακή, στον πρόεδρο του Λιβάνου Μισέλ Αούν.

Η πρωτοβουλία αυτή έγινε ευνοϊκά δεκτή από τον Μικάτι ο οποίος, σε μήνυμά του στο Twitter, την χαρακτήρισε "σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση των σχέσεων" με το Ριάντ.

Discussion franche et utile avec le prince héritier Mohammed ben Salmane sur nos priorités politiques : sécurité et stabilité dans la région avec une attention particulière au Liban. Nous avons appelé le Premier ministre libanais et avons pris ensemble des engagements. pic.twitter.com/OlI1ibb2OV