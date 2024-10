Ο Μακρόν απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς

"Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ο κύριος υπεύθυνος των τρομοκρατικών επιθέσεων και βάρβαρων ενεργειών της 7ης Οκτωβρίου" (2023), έγραψε στην πλατφόρμα Χ. "Αυτή τη μέρα, σκέφτομαι με συγκίνηση τα θύματα, ανάμεσά τους 48 συμπατριώτες μας, και τους οικείους τους. Η Γαλλία απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων που ακόμη κρατούνται από τη Χαμάς".

Yahya Sinwar was the main person responsible for the terrorist attacks and barbaric acts of October 7th. Today, I think with emotion of the victims, including 48 of our compatriots, and their loved ones. France demands the release of all hostages still held by Hamas.