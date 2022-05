Ο μακρύς κατάλογος επιθέσεων σε σχολεία στις ΗΠΑ, το ξέσπασμα Μπάιντεν και τα όπλα που «ρέουν σαν το νερό»

Από το 1970 μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί 188 επιθέσεις σε πυροβολισμούς σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τουλάχιστον 200 παιδιά έχουν σκοτωθεί.

Ο θλιβερός κατάλογος:

24η Μαΐου 2022: Ουβάλντε, Τέξας

Νεαρός 18 ετών σκοτώνει 18 μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ στην πόλη Ουβάλντε, περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο, σύμφωνα με τον γερουσιαστή Ρόλαντ Γκουτιέρες. Ο δράστης πέφτει επίσης νεκρός.

30ή Νοεμβρίου 2021: Όξφορντ, Μίσιγκαν

Δεκαπεντάχρονος έφηβος σκοτώνει εν ψυχρώ τέσσερις μαθητές και τραυματίζει άλλους έξι καθώς κι έναν εκπαιδευτικό μέσα στο λύκειο της Όξφορντ, μικρής πόλης βόρεια του Ντιτρόιτ. Ο δράστης διώκεται για «τρομοκρατική ενέργεια» και «φόνους»· ασκούνται επίσης διώξεις, κάτι σπάνιο, εναντίον των γονιών του.

14η Νοεμβρίου 2019: Σάντα Κλαρίτα, Καλιφόρνια

16χρονος ανοίγει πυρ ανήμερα των γενεθλίων του εναντίον συμμαθητών του στο λύκειο, σκοτώνει δύο, τραυματίζει τρεις, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του κι αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Τα θύματα είναι 14 ως 15 ετών.

18η Μαΐου 2018: Σάντα Φε, Τέξας

17χρονος μαθητής θερίζει 20 ανθρώπους μέσα στο λύκειο όπου φοιτά· δύο ενήλικοι και οκτώ νέοι υποκύπτουν. Ο δράστης παραμένει έκτοτε στη φυλακή.

14η Φεβρουαρίου 2018: Πάρκλαντ, Φλόριντα

Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο 19χρονος Νίκολας Κρουζ ανοίγει πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι εναντίον μαθητών και εκπαιδευτικών στο λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας, από το οποίο έχει αποβληθεί. Απολογισμός θυμάτων: 17 νεκροί, στην πλειονότητά τους έφηβοι και έφηβες. Ο δράστης συλλαμβάνεται.

23η Ιανουαρίου 2018: Μπέντον, Κεντάκι

15χρονος οπλισμένος με πιστόλι σκοτώνει δύο συνομηλίκους συμμαθητές του στο λύκειο της κομητείας Μάρσαλ. Άλλοι δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίζονται από τις σφαίρες του ή εξαιτίας του χάους που προκαλεί η επίθεση.

1η Οκτωβρίου 2015: Ρόουζμπεργκ, Όρεγκον

26χρονος φοιτητής σκοτώνει εννέα ανθρώπους στο πανεπιστήμιο Άμπκουα. Τραυματισμένος, στρέφει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονεί.

2η Απριλίου 2012: Όκλαντ, Καλιφόρνια

Νεαρός δολοφονεί μεθοδικά επτά ανθρώπους στο μικρό πανεπιστήμιο Oikos στην Καλιφόρνια. Ο δράστης, πρώην φοιτητής, κορεατικής καταγωγής, συλλαμβάνεται. Πεθαίνει επτά χρόνια αργότερα στη φυλακή.

14η Δεκεμβρίου 2012: Νιούταουν, Κονέτικατ

Αφού δολοφονεί τη μητέρα του, ο 20χρονος ψυχικά ασθενής Άνταμ Λάνζα σκοτώνει 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους είκοσι παιδιά ηλικίας 6 ως 7 ετών, στο σχολείο Σάντι Χουκ. Αυτοκτονεί κατόπιν. Η σφαγή αυτή θα στοιχειώσει πολλούς στις ΗΠΑ, κυρίως επειδή τα θύματα ήταν μικρά παιδιά.

16η Απριλίου 2007: Πανεπιστήμιο Βιρτζίνια Τεκ

Φοιτητής με προβλήματα ψυχικής υγείας, με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, σκοτώνει 32 ανθρώπους με δύο ημιαυτόματα πιστόλια πριν αυτοκτονήσει μέσα στο φημισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

20ή Απριλίου 1999: Κολουμπάιν, Κολοράντο

Δύο μαθητές λυκείου, 17 και 18 ετών, βαριά οπλισμένοι, σκοτώνουν μέσα σε μερικά λεπτά δώδεκα συμμαθητές τους κι έναν καθηγητή προτού αυτοκτονήσουν στη βιβλιοθήκη. Ο απολογισμός των θυμάτων πιστεύεται πως θα ήταν πολύ βαρύτερος αν πυροδοτούσαν τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν μαζί τους.

Ξέσπασμα Μπάιντεν: «Πότε για τ’ όνομα του Θεού θα ορθώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στο λόμπι των όπλων;»

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε 10 ημέρες αφότου άλλος ένας νεαρός λευκός πυροβόλησε 13 ανθρώπους σε ένα σούπερ μάρκετ σε μια γειτονιά Αφροαμερκανών του Μπάφαλο, προκάλεσε το ξέσπασμα του Τζο Μπάιντεν ο οποίος ζήτησε αυστηρότερους νόμους για την ασφάλεια των όπλων σε ομιλία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε να αναληφθεί δράση στις ΗΠΑ για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, λίγες ώρες μετά το μακελειό μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο Τέξας, παρά την ισχυρή επιρροή που διαθέτει το λόμπι της οπλοκατοχής στο Κογκρέσο.

«Πότε για τ’ όνομα του Θεού θα ορθώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε ο 78χρονος Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους. «Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός ότι σχολιαρόπαιδα βλέπουν τους φίλους τους να πεθαίνουν λες και βρίσκονται σε πεδίο μάχης ενώ είναι στα σχολεία τους.

Παρότι αναγνώρισε πως είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουν ακόμη οι αμερικανικές αρχές για τη σφαγή στο Τέξας, τόνισε πως θεωρεί λάθος οποιοσδήποτε 18χρονος να είναι σε θέση να αγοράζει όπλα όπως τουφέκια εφόδου.

Διεμήνυσε πως οι Αμερικανοί δεν θα ξεχάσουν αυτούς που παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την προώθηση νομοθεσίας για την οπλοκατοχή που είναι βασισμένη στην κοινή λογική.

«Είναι καιρός να δράσουμε», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν. «Μπορούμε να κάνουμε τόσο πολλά περισσότερα».

«Τα όπλα ρέουν σαν το νερό...»

Οι Δημοκρατικοί στην Ουάσιγκτον επανέλαβαν εκκλήσεις για ισχυρότερους νόμους για την ασφάλεια των όπλων. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ, κορυφαίος υπέρμαχος της νομοθεσίας για τον περιορισμό της διάδοσης των όπλων, είπε στους δημοσιογράφους: "Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι εδώ πιστεύουν ότι είμαστε ανίσχυροι".

"Ξέρετε, τα όπλα ρέουν σε αυτή τη χώρα σαν το νερό. Και γι' αυτό έχουμε μαζικούς πυροβολισμούς μετά από μαζικούς πυροβολισμούς", είπε.

Η ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε πέρυσι δύο νομοσχέδια που επεκτείνουν τους ελέγχους ιστορικού για τις αγορές πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος ενός κενού που εξαιρεί τις διαδικτυακές και ιδιωτικές πωλήσεις. Αλλά η νομοθεσία δεν έχει προχωρήσει στη Γερουσία, όπου απαιτούνται τουλάχιστον 10 ψήφοι Ρεπουμπλικανών.

Οι σοκαριστικές μαρτυρίες για την τελευταία επίθεση

Δυο μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία για καλοκαίρι και μαθητές και δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου Ρομπ της πόλης Ουβάλντε στο Τέξας ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους, η χαρά τους όμως έσβησε όταν ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος εισέβαλε πυροβολώντας αδιακρίτως σκορπώντας τον τρόμο.

Απολογισμός 21 νεκροί, 19 παιδιά και δύο δασκάλες, στη δεύτερη πιο θανατηφόρα επίθεση του είδους που έχει καταγραφεί σε σχολείο στις ΗΠΑ.

Τέσσερα ακόμα άτομα νοσηλεύονται, με ένα 10χρονο κορίτσι και μια 66χρονη γυναίκα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και δύο κοριτσάκια, 10 και 9 ετών, να είναι πιο ελαφριά.

Οι πρώτες πληροφορίες από το μακελειό στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε αποκαλύπτουν σκηνικό χάους, με τους γονείς και συγγενείς των μαθητών να περιμένουν μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τρίτης για να μάθουν την τύχη των παιδιών τους.

Η έφοδος στο σχολείο

Ο δράστης έφτασε στο σχολείο με ένα 4Χ4 το οποίο φαίνεται σε φωτογραφίες παρατημένο έξω από το σχολείο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 18χρονος καβάλησε με ιλιγγιώδη ταχύτητα το πεζοδρόμιο έξω από το δημοτικό, τράκαρε και εγκατέλειψε το όχημά του.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο δράστης κρατώντας μια καραμπίνα και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, εισβάλει στο σχολικό κτίριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος με το Μεξικό, καθώς το Ουβάλντε βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα, στα σχολεία της περιοχής έχουν τοποθετηθεί αστυνομικοί ή συνοριοφύλακες. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο σχολείο δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιος αστυνομικός εκείνη τη στιγμή για να αποτρέψει τον νεαρό.

Η μαρτυρία ενός επιζήσαντα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο νεαρός άρχισε να πυροβολεί κυριολεκτικά «όποιον έβλεπε μπροστά του». Ένα 9χρονο αγόρι που πυροβολήθηκε στο πόδι αλλά επέζησε, περιέγραψε στη γιαγιά του ότι οι πυροβολισμοί «ακούγονταν σαν πυροτεχνήματα».

«Όταν ο ένοπλος τον πυροβόλησε στο πόδι, μου είπε ότι τρόμαξε πολύ. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό», σημείωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι ο εγγονός της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Πυροβολούσε επί 45 λεπτά - «Θα πεθάνετε όλοι!»

Επίσης, η γιαγιά ενός 10χρονου κοριτσιού δήλωσε ότι η εγγονή της πέθανε από τα πυρά του μακελάρη την ώρα που προσπαθούσε να καλέσει για βοήθεια με το κινητό της τηλέφωνο. Δίπλα της, η καλύτερη της φίλη «ήταν καλυμμένη με αίμα». Όπως ανέφερε, ο Ράμος μπήκε μέσα στην τάξη και είπε στα παιδιά: «Θα πεθάνετε όλοι!».

Μαζί με τις αστυνομικές αρχές και τη συνοριοφυλακή, ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης ήταν και ο πυροσβέστης Έρνεστ Κινγκ, ο οποίος ανέφερε ότι άκουσε τους πυροβολισμούς.

Συνολικά, σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυροβολισμοί κράτησαν τουλάχιστον 45 λεπτά από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι αρχές για το περιστατικό στο σχολείο.

Γονείς και συγγενείς έσπευσαν με όπλα

Παράλληλα, ο πυροσβέστης ανέφερε ότι γονείς και συγγενείς είχαν ήδη φτάσει στο σχολείο για να μάθουν για την τύχη των παιδιών τους και επικρατούσε χάος. Αστυνομικοί τους έλεγαν να μην πλησιάζουν καθώς το περιστατικό βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ωστόσο, μερικοί γονείς τούς αγνόησαν και έφτασαν μέχρι το σχολείο, σπάζοντας τα παράθυρα για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να βγουν έξω.

Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι γονείς φέρονται να πήραν και αυτοί τα δικά τους όπλα και να πήγαν τρέχοντας στο σχολείο για να προστατέψουν τα παιδιά τους.

Οι περισσότεροι γονείς και συγγενείς των παιδιών περίμεναν μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης για να αναγνωρίσουν τα παιδιά τους ή να μάθουν έστω την τύχη τους, ενώ κλήθηκαν να δώσουν και δείγματα DNA.

Ο 18χρονος δράστης ήταν θύμα μπούλινγκ λέει συμμαθητής του

Ο Σαλβαντόρ Ράμος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας αφού προηγουμένως είχε βυθίσει στο πένθος την Αμερική. Λίγο πριν προβεί στην αδιανόητη πράξη του είχε γράψει στον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα "Είμαι έτοιμος".

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν συλλέξει αμερικανικά ΜΜΕ, ο Ράμος έκανε τσατ με μια κοπέλα στο Instagram. Της έγραψε: "Έχω ένα μικρό μυστικό που θέλω να σου πω" και πρόσθεσε ένα emoji με χαμογελάκι που κάλυψε το στόμα του. Ήταν 9.16 το πρωί.

Της έστειλε και πάλι μήνυμα που φανέρωνε ότι είχε πάρει τις αποφάσεις του: "Είμαι έτοιμος".

Η κοπέλα ρώτησε: "Έτοιμος να κάνεις τι;"

Εκείνος απάντησε: "Θα σου πω στις 11".

Δύο ώρες και 16 λεπτά αργότερα, στις 11.32, άνοιγε πυρ με στόχο μικρά παιδιά, μαθητές του δημοτικού σχολείου Robb Elementary School στην μικρή, συνοριακή πόλη Ουβάλντε του Τέξας.

Το προφίλ του, η ζωή του, τα βιώματά του, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, οι οικογενειακές, φιλικές ή ακόμα και οι πρώτες επαγγελματικές του σχέσεις θα μπουν στο μικροσκόπιο μήπως και σταθεί δυνατόν να αποτραπεί ένα επόμενο μακελειό.

Σύμφωνα με την Daily Mail που επικαλείται στενό φίλο του, ο 18χρονος έπεφτε θύμα bullying επειδή ήταν φτωχός και τον κορόιδευαν για τα ρούχα του και το γεγονός ότι συνήθιζε να φορά αϊλάινερ.

Ο γείτονάς του Ρούμπεν Φλόρες δήλωσε σε τοπικά ΜΜΕ ότι ο Σαλβαντόρ είχε "μια δύσκολη ζωή" όπως και η μητέρα του που προσπαθούσε να είναι ταυτόχρονα και μητρική και πατρική φιγούρα για τον γιο της.

Η αμερικανική εφημερίδα New York Post αναφέρει ότι η αστυνομία είχε επισκεφθεί το σπίτι του 18χρονου στην οδό Χουντ του Ουβάλντε, επειδή ο έφηβος μακελάρης είχε συχνά έντονους καβγάδες με την μητέρα του πριν τελικά ο Ράμος μετακομίσει στο σπίτι της γιαγιάς του, πριν λίγους μήνες.

Κατά πληροφορίες, ο 18χρονος ήταν μοναχικός, έπαιζε video games και ειδικά το παιχνίδι Call of Duty, ένα πολύ δημοφιλές πολεμικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος, πριν ξεκινήσει για το σχολείο, πυροβόλησε τη γιαγιά του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

