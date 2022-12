O Μασκ απαντά στον Μεντβέντεφ: «Οι πιο παράλογες προβλέψεις που έχω ακούσει ποτέ»

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρόβλεψε, μεταξύ άλλων, ότι θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Καλιφόρνια και το Τέξας να γίνουν ανεξάρτητες πολιτείες. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι το Τέξας και το Μεξικό θα σχηματίσουν ένα συμμαχικό κράτος. Σύμφωνα, με την πρόβλεψη του Μεντβέντεφ, ο Έλον Μασκ θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές σε μια σειρά από πολιτείες μετά τον Εμφύλιο.

Ο Μασκ πήρε θέση για την συγκεκριμένη τοποθέτηση του Μεντβέντεφ χαρακτηρίζοντάς την «παράλογη». Ειδικότερα, σε σχόλιο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αναφέρει:

«Αυτές είναι σίγουρα οι πιο παράλογες προβλέψεις που έχω ακούσει ποτέ, ενώ δείχνουν επίσης εκπληκτική έλλειψη επίγνωσης της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και της βιώσιμης ενέργειας».

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy.