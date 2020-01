Ο μεγάλος Αγιατολάχ του Ιράκ για τη δολοφονία Σουλεϊμανί: Αδικαιολόγητη επίθεση των ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

«Αυτά και άλλα γεγονότα δείχνουν πως η χώρα οδεύει προς πολύ δύσκολους καιρούς. Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμπεριφερθούν με αυτοσυγκράτηση και να δράσουν συνετά», προστίθεται στη δήλωση αυτή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως, αφού ο εκπρόσωπος του Σιστάνι στην ιερή σιιτική πόλη Κερμπάλα του Ιράκ ανέγνωσε τη δήλωση στη διάρκεια του κηρύγματος της Παρασκευής, εκατοντάδες πιστοί φώναξαν «Όχι στην Αμερική».

Grand Ayatollah Sistani has released a statement on Soleimani's assassination, saying the US airstrikes on Kata'ib Hezbollah were "sinful aggression" and that the drone attack at Baghdad Airport was a "blatant violation of Iraqi sovereignty." He asks all to "exercise restraint". pic.twitter.com/ywMVvrOw64