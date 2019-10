Ο Μοράλες κερδίζει με ιστορικό χαμηλό στη Βολιβία - Σε δεύτερο γύρο θα κριθεί η προεδρία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μοράλες χρειάζεται το 50% συν μια ψήφο ή τουλάχιστον το 40% και διαφορά 10 εκατοστιαίων μονάδων έναντι του πλησιέστερου αντιπάλου του για να κερδίσει από τον πρώτο γύρο.

Το ακόμη μη οριστικό αποτέλεσμα φέρει τον Μοράλες να κερδίσει περίπου το 45% των ψήφων έναντι 38% του Μέσα, ο οποίος ήδη πανηγύρισε την προοπτική της συμμετοχής του στον δεύτερο γύρο.

Ο Μοράλες, ο πρώτος αρχηγός του Κράτους που προέρχεται από τις τάξεις των αυτοχθόνων, κέρδισε και τις τρεις προηγούμενες προεδρικές εκλογές στις οποίες πήρε μέρος από τον πρώτο γύρο.

