Ο Μπάιντεν απέτισε ύστατο φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ - «Ο κόσμος είναι καλύτερος χάρη σ' αυτή»

Υπογράφοντας το βιβλίο συλλυπητηρίων, ο Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την αίσθηση της «αξιοπρέπειας» και της «υπηρεσίας» της Ελισάβετ και πρόσθεσε πως «ο κόσμος είναι καλύτερος χάρη σ' αυτή».

«Έχω ήδη πει πως η μητέρα μου και ο πατέρας μου πίστευαν πως όλοι αξίζουν να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και αυτό ακριβώς ήταν που απέπνεε εκείνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπάιντεν, προσθέτοντας πως είχε «πάνω απ' όλα αίσθηση της έννοιας της υπηρεσίας».

'To all the people of the United Kingdom our hearts go out to you.'

US President Joe Biden says we were "fortunate" to have Queen Elizabeth for 70 years and the "world is better for her".

