Ο Μπάιντεν έβρισε δημοσιογράφο, με ανοικτό μικρόφωνο, γιατί δεν του άρεσε η ερώτηση - ΒΙΝΤΕΟ

Η βρισιά συμπεριλήφθηκε στην επίσημη απομαγνητοφώνηση των διαμειφθέντων στην εκδήλωση από τις υπηρεσίες του Λευκού Οίκου.

At the end of a Biden photo op, when reporters shouted Q's hoping he'd respond, Fox's Peter Doocy asked, "Do you think inflation is a political liability in the midterms?" Biden deadpanned: "It's a great asset—more inflation. What a stupid son of a bitch." pic.twitter.com/Tt4ZVz5Ynj