Ο Μπάιντεν προκαλεί τον Τραμπ να καταδικάσει τη βία: Δεν πρέπει να γίνουμε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό της

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-AFP

«Τα πυρά στους δρόμους μιας σπουδαίας αμερικανικής πόλης είναι απαράδεκτα. Καταδικάζω αυτή τη βία χωρίς καμία αμφιβολία. Καταδικάζω τη βία οποιουδήποτε είδους από οποιονδήποτε, είτε ανήκει στην αριστερά είτε στη δεξιά. Και προκαλώ τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου αντέδρασε στον θάνατο στο Πόρτλαντ με δεκάδες tweet και retweet, επικρίνοντας κυρίως τον «παλαβό αριστεριστή», κατ’ αυτόν, Δημοκρατικό δήμαρχο του Πόρτλαντ Τεντ Ουίλερ και επικρίνοντας την άρνησή του να καλέσει να επέμβει η Εθνοφρουρά, και γενικότερα επικρίνοντας την υπερβολική χαλαρότητα στις πόλεις όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί.

«Η σπουδαία εθνοφρουρά μας θα μπορούσε να επιλύσει αυτά τα προβλήματα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην εγκληματικότητα και στη βία.

