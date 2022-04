Ο Μπάιντεν στέλνει «βαρύ» στρατιωτικό οπλισμό στην Ουκρανία: Drones, πυροβόλα και πυρομαχικά- Βίντεο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα καταφέρει ποτέ» να καταλάβει την Ουκρανία, δεσμεύτηκε ο Μπάιντεν, ο οποίος αμφισβήτησε ότι οι Ρώσοι ελέγχουν πλήρως τη Μαριούπολη. «Είναι συζητήσιμο το αν ελέγχει (ο Πούτιν) τη Μαριούπολη. Δεν υπάρχει ακόμη καμία απόδειξη ότι η Μαριούπολη χάθηκε», τόνισε.

Παράλληλα, ο Μπάιντεν κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να σταλεί και άλλη βοήθεια στο Κίεβο. «Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, όπου θα στήσουν (οι Ρώσοι) το σκηνικό για την επόμενη φάση αυτού του πολέμου», προειδοποίησε, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «ενεργούν όσο γρηγορότερα γίνεται» για να παράσχουν στην Ουκρανία τον εξοπλισμό και τα όπλα που χρειάζεται.

The President of the United States officially announced a ban on #Russian ships from entering #American ports.

Biden also said that the United States would continue to provide #Ukraine with intelligence data and launch a refugee program. pic.twitter.com/nubmh6LvM4