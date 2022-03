Ο Μπάιντεν στέλνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και drones στην Ουκρανία

Η στρατιωτική βοήθεια «περιλαμβάνει 800 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να διασφαλίσουμε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορέσουν να συνεχίσουν να σταματούν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που επιτίθενται στον λαό της Ουκρανίας», ανέφερε ο Μπάιντεν, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα στείλει επίσης drones στο Κίεβο.

NEW: President Biden describes new assistance package to Ukraine:

• 800 anti-aircraft systems

• 9,000 anti-armor systems

• 7,000 small arms

• 20 million rounds of ammunition

• Drones

"I want to be honest with you: This could be a long and difficult battle," Biden says. pic.twitter.com/nZoIqaw4zL