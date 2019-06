Ο Μπάιντεν υπόσχεται θεραπεία για τον καρκίνο αν εκλεγεί πρόεδρος

Σε εκδήλωση στην Αϊόβα, ο Μπάιντεν μίλησε για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει κάποιος με την απώλεια ενός μέλους της οικογένειάς του αλλά και την προσπάθεια των άλλων να τον παρηγορήσουν.

«Γι' αυτό έχω δουλέψει τόσο σκληρά στην καριέρα μου... Σας υπόσχομαι ότι αν εκλεγώ πρόεδρος, θα δείτε να συμβαίνει στην Αμερική το πιο σημαντικό πράγμα, θα θεραπεύσουμε τον καρκίνο» τόνισε ο Μπάιντεν.

