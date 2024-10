O Μπρους Σπρίνγκστιν υποστηρίζει την Χάρις - Aποκαλεί τον Τραμπ «τύραννο»

Ο Σπρίνγκστιν δήλωσε ότι υποστηρίζει την Χάρις επειδή θέλει να δει κάποιον στο Λευκό Οίκο που να σέβεται το Σύνταγμα των ΗΠΑ και να έχει στόχο να οικοδομήσει μια οικονομία για τη μεσαία τάξη. Ο διάσημος τραγουδιστής ερμήνευσε επίσης μερικά τραγούδια με μια ακουστική κιθάρα και φυσαρμόνικα για τους συγκεντρωμένους.

here's Bruce Springsteen's performance of "Land of Hope and Dreams" at the Harris-Obama rally in Georgia pic.twitter.com/GvynYPvkGt