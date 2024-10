Ο Νετανιάχου υπόσχεται να νικήσει τους «εχθρούς» του Ισραήλ - Η Χεζμπολάχ χτύπησε κατοικημένη περιοχή στη Χάιφα

Αφού αποδυνάμωσαν τη Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εστίασαν πρόσφατα τις επιχειρήσεις τους στο βόρειο μέτωπο, όπου η λιβανέζικη Χεζμπολάχ είχε πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ ως ένδειξη υποστήριξης προς τη Χαμάς.

Το βράδυ της Κυριακής, κατόπιν προειδοποίησης των IDF σε κατοίκους των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ ανέφερε τέσσερις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ και σφυροκοπείται τις τελευταίες ημέρες από το Ισραήλ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον της Χάιφας, στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς από τις 20 ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο οι περισσότερες αναχαιτίστηκαν, ωστόσο μία χτύπησε το εστιατόριο στη Χάιφα. Επίσης έχει αναφερθεί πως ρουκέτες έπεσαν και στη περιοχή του Καρμέλ αλλά και στην Άνω Γαλιλαία.

Smoke is seen rising from the City of Haifa in Northwestern Israel, following a Direct Impact from a Rocket or Missile launched by Hezbollah. pic.twitter.com/Y5QS0Himqf

Για πρώτη φορά, η σιιτική οργάνωση χτύπησε με πυραύλους σε κατοικημένη περιοχή.

A Restaurant and several High-Rise Residential Buildings suffered Damage as a result of Heavy Rocket, or more than likely Missile Impacts, in the Northwestern Israeli City of Haifa; reports now suggest No Casualties. pic.twitter.com/wlqYXnegJt