Ο Νίκος Μπακατσέλος νέος πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου - Συγχαρητήρια από τον Τζέφρι Πάιατ

Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπως κάνει γνωστό το ίδιο με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, εξελέγη ο Νίκος Μπακατσέλος.

Διαδέχεται στην προεδρία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου τον Σίμο Αναστασόπουλο, ο οποίος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τον συγχαίρει για την εκλογή του. «Σήμερα τελειώνοντας τη θητεία μου αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την επίδοσή μας τα τελευταία 6 χρόνια, παραδίδοντας το σε καλύτερη θέση απ' ό,τι το παραλάβαμε, με περισσότερες δράσεις, επιρροή, κύρος οικονομικά ευάλωτο και κυρίως με σημαντικές προοπτικές» δήλωσε χθες ο κ. Αναστασόπουλος.

Συγχαρητήρια Τζέφρι Πάιατ

Με την ευχή «καλή αρχή» στα ελληνικά, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ εξέφρασε τα εγκάρδια συγχαρητήρια του στον Νίκο Μπακατσέλο για την εκλογή του ως προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Πάιατ σημειώνει πως δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος να χτίσει πάνω στην πρωτοποριακή δουλειά του προκατόχου του, Σίμου Αναστασόπουλου, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών εμπορικών δεσμών.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη: «Εγκάρδια συγχαρητήρια στον Νίκο Μπακατσέλο για την εκλογή του ως προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Δεν υπάρχει καλύτερο πρόσωπο για να χτίσει πάνω στην πρωτοποριακή δουλειά του προκατόχου του, Σίμου Αναστασόπουλου σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών εμπορικών δεσμών. Έχει ήδη υπάρξει ένας ισχυρός συνεργάτης και υπέρμαχος (των σχέσεών μας) στη Βόρεια Ελλάδα και στη ΔΕΘ το 2018, όπου οι ΗΠΑ ήταν τιμώμενη χώρα. Καλή αρχή!».

Η ανάρτηση του πρέσβη στα αγγλικά ως εξής:

