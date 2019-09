Ο Ντόριαν πλησιάζει επικίνδυνα τη Φλόριντα - Επτά νεκροί, συγκλονιστικές μαρτυρίες και εικόνες χάους στις Μπαχάμες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένας ψαράς στις Μπαχάμες, ο Χάουαρντ Άρμστρονγκ, περιέγραψε τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε καθώς το νερό μέσα στο σπίτι του συνέχιζε να ανεβαίνει ώσπου έφθασε ως τη στέγη.

«Ήμασταν εντάξει ωσότου το νερό άρχισε να ανεβαίνει ασταμάτητα κι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές άρχισαν να επιπλέουν μέσα στο σπίτι, όπως το πλυντήριο. Η καημένη μου γυναίκα έπαθε υποθερμία ενώ κρατιόταν από τα ντουλάπια της κουζίνας» και δεν άντεξε άλλο. Προσπάθησε να την κρατήσει, να τη σώσει, αλλά «απλά πνίγηκε», είπε στο CNN.

Howard Armstrong survived Hurricane Dorian, but lost everything, including his wife, reports @CNN_Oppmann. “My poor little wife got hypothermia… I kept with her and she just drowned on me,” Armstrong says. https://t.co/1pzCxlwwQQpic.twitter.com/7xMtoJroPB