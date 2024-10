Ο Ομπάμα ράπαρε το «Lose Yourself» του Έμινεμ σε συγκέντρωση της Χάρις - ΒΙΝΤΕΟ

Εκπλήξεις περίμεναν τους υποστηρικτές της Κάμαλα Χάρις σε μία προεκλογική συγκέντρωση της υποψήφιας προέδρου στο Ντιτρόιτ.

Στη σκηνή εμφανίστηκε ο Έμινεμ, ενώ ο Μπάρακ Ομπάμα... ράπαρε. Ο ράπερ ανέβηκε στη σκηνή μετά από ομιλίες αξιωματούχων και αφού τόνισε την κρισιμότητα των εκλογών για το μέλλον της δημοκρατίας, παρουσίασε τον Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος συμμετέχει στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις.

«Κοιτάξτε, λοιπόν, έγραψα μερικά πράγματα που ήθελα να πω. Είμαι εδώ απόψε για δύο σημαντικούς λόγους. Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, η πόλη του Ντιτρόιτ και ολόκληρη η πολιτεία του Μίσιγκαν σημαίνουν πολλά για μένα. Και πηγαίνοντας σε αυτές τις εκλογές, τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω μας περισσότερο από ποτέ, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας, γι' αυτό ενθαρρύνω όλους να πάνε και να ψηφίσουν, παρακαλώ. Πιστεύω επίσης ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους και δεν νομίζω ότι κανείς θέλει μια Αμερική όπου οι άνθρωποι ανησυχούν για τιμωρία ή τι θα κάνουν οι άνθρωποι αν γνωστοποιήσετε τη γνώμη σας. Νομίζω ότι ο Αντιπρόεδρος Χάρις υποστηρίζει ένα μέλλον για αυτήν τη χώρα όπου αυτές οι ελευθερίες και πολλές άλλες θα προστατεύονται και θα διατηρούνται. Και εδώ για να σας πω πολλά περισσότερα για αυτό, Πρόεδρε Μπαράκ Ομπάμα».

SEE IT: Rapper Eminem took the stage in his home state of Michigan to introduce former Pres. Obama at a campaign event for Vice Pres. Harris. Follow live election updates: https://t.co/r4cBNbK8Ugpic.twitter.com/LdAK5bz79A — ABC News (@ABC) October 23, 2024

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ενώ έπαιζε το «Lose Yourself». Αφού χαιρέτησε τον Έμινεμ, στάθηκε στο βήμα υπό τις επευφημίες του κοινού.

«Πρέπει να πω ότι έχω κάνει πολλές συγκεντρώσεις. Οπότε, συνήθως δεν έχω άγχος, αλλά ένιωθα κάπως έτσι μετά τον Έμινεμ», είπε ο Ομπάμα και προς έκπληξη όλων άρχισε να ραπάρει.

««My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Vomit on his sweater already, mom’s spaghetti», ράπαρε ο Ομπάμα, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του κοινού.