Ο Ορμπάν εμφανίστηκε στο πλευρό θυμωμένων αγροτών στις Βρυξέλλες - ΕΙΚΟΝΕΣ

Χίλια τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα μπλοκάρουν σήμερα δρόμους των Βρυξελλών γύρω από το χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής των Είκοσι Επτά, με φόντο το θυμό του αγροτικού κόσμου για την ευρωπαϊκή πολιτική και τις εισαγωγές από την Ουκρανία.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων αγροτών έναντι των Ουκρανών και όχι το αντίθετο», επανέλαβε ο Βίκτορ Ορμπάν σε μήνυμά του που αναμεταδόθηκε από το κόμμα του, το Fidesz και στο οποίο καταφέρεται εναντίον του «αθέμιτου» ανταγωνισμού των ουκρανικών προϊόντων.

«Η λύση σ' αυτό το πρόβλημα είναι να αλλάξουν οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες» με την ευκαιρία των ευρωεκλογών του Ιουνίου, πρόσθεσε.

Back in #Brussels. We will stand up for the voice of the people! Even if the bureaucrats in Brussels blackmail us. #FarmerProtestspic.twitter.com/9Zws6ek9Hc