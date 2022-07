Ο ουκρανικός στρατός σήκωσε τη σημαία στο Φιδονήσι - Βίντεο

«Αποκαταστήσαμε πρακτικά τον έλεγχό μας στο Φιδονήσι», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού, ο Ολεκσέι Γκρόμοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για «φυσικό έλεγχο» από τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Remember, Russian warship, Snake Island is Ukraine!"????

Our military installed the flag of Ukraine on Zmiiny! #Ukraine#StandWithUkraine#zmiiny#???????#Ukrainianpic.twitter.com/rZoCwCOTvm