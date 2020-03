Ο Πομπέο απαιτεί το Ιράν να αφήσει ελεύθερους τους Αμερικανούς που κρατά, εν μέσω της εξάπλωσης του κορωνοϊού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-AFP

Τόσο στην ανακοίνωση των υπηρεσιών του, όσο και σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πομπέο αξίωσε η ιρανική κυβέρνηση να αφήσει ελεύθερους τους Αμερικανούς που κρατά «άδικα» για «ανθρωπιστικούς» λόγους, καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊού στις φυλακές συνεπάγεται πως η παράταση του εγκλεισμού τους θα καταπατούσε κάθε έννοια «θεμελιώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

The U.S. calls on #Iran to immediately release on humanitarian grounds all wrongfully detained Americans. As #COVID19 spreads to Iranian prisons, their detention defies basic human decency.

Σύμφωνα με τον Πομπέο, οποιαδήποτε χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν θα πρέπει να ζητήσει να λάβει ανταπόδοση από την Τεχεράνη, αλλά και την αποφυλάκιση όλων των ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα και των ξένων εγκλείστων στις ιρανικές φυλακές.

Η επιδημία της ασθένειας COVID-19 πλήττει πολύ σκληρά το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες Τρίτη άλλους 54 θανάτους ανθρώπων που είχαν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2, γεγονός που αύξησε το σύνολο των θυμάτων στους 291 νεκρούς.

.@SecPompeo: The international community must speak clearly and with one voice: full and transparent cooperation with the @iaeaorg and compliance with the Non-Proliferation Treaty is the only path forward for #Iran. pic.twitter.com/dauyDLW22I