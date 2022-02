Ο Πούτιν αποδέχθηκε την πρόταση Ζελένσκι για τις διαπραγματεύσεις: Oυκρανοί στρατιώτες έτοιμοι για την τελική μάχη -LIVE εικόνα

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να έχει υψηλόβαθμες συζητήσεις με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εδώ και καιρό αγνοούν τις εύλογες ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια, έχουν κατ’ επανάληψη υπαναχωρήσει στις δεσμεύσεις τους και συνεχίζουν να προχωρούν με στρατιωτική ανάπτυξη ανατολικά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα στρατηγικά θεμέλια της Ρωσίας», δήλωσε ο Πούτιν στον Σι, σύμφωνα με το CCTV.

«Η Ρωσία είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία».

O Ουκρανός πρόεδρος είχε κάνει έκκληση στον Ρώσο πρόεδρο να συνομιλήσουν για να σταματήσει ο πόλεμος, ζητώντας έστω και τώρα να σταματήσουν οι θάνατοι.

Η Μόσχα θα συνομιλήσει με το Κίεβο όταν ο ουκρανικός στρατός καταθέσει τα όπλα

Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με το Κίεβο οποιαδήποτε στιγμή, όταν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας καταθέσουν τα όπλα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Tην ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι οι προσδοκίες της Μόσχας για το Κίεβο παραμένουν αμετάβλητες. Η Μόσχα έχει ζητήσει εδώ και καιρό εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, ούτε θα επιτρέψει στο μπλοκ να αναπτύξει στρατεύματα και όπλα στο έδαφός της.

