Ο Πούτιν επέπληξε σε παγκόσμια μετάδοση τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Κατασκοπείας Σεργκέι Ναρίσκιν: «Μίλα καθαρά!» - Βίντεο

Ο Πούτιν εμφανώς εκνευρισμένος από την τοποθέτηση τον κάλεσε να μιλήσει καθαρά.

Ο Ναρίσκιν ανέφερε συγκεκριμένα: «Με την πρόταση του Νικολάι Πλατόνοβιτς, θα μπορούσαμε να δώσουμε, πως να το πω, στους δυτικούς μας εταίρους μια τελευταία ευκαιρία. Να τους δώσουμε μια επιλογή, σε μικρό χρονικό ορίζοντα, να πιέσουν το Κίεβο να επιλέξει την ειρήνη και να εφαρμόσει τη συμφωνία του Μινσκ» είπε ο Ναρίσκιν και συνέχισε «Στη χειρότερη περίπτωση, πρέπει να πάρουμε την απόφαση για την οποία συζητάμε σήμερα».

Since I haven't found an English version online, I've added subtitles to Putin's humiliation of his spy chief during today's grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK