Ο Πούτιν επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά την κατεχόμενη Μαριούπολη - ΒΙΝΤΕΟ

Η κατάληψη της Μαριούπολης το Μάιο, έπειτα από μια από τις πιο μακροχρόνιες και πολύνεκρες μάχες του πολέμου, ήταν η πρώτη μείζων νίκη της Ρωσίας μετά την αποτυχία της να καταλάβει το Κίεβο.

Ο Πούτιν μετέβη με ελικόπτερο στη Μαριούπολη, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο. Με την επίσκεψή του αυτή, ο Πούτιν βρέθηκε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά από την αρχή του πολέμου στις γραμμές του μετώπου. Οδηγώντας ο ίδιος ένα αυτοκίνητο, μετέβη σε διάφορες γειτονιές της πόλης και έκανε στάσεις για να μιλήσει σε κατοίκους.

Στην περιφέρεια Νέφσκι της Μαριούπολης, μια νέα συνοικία κατοικιών η οποία οικοδομήθηκε από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ο Πούτιν επισκέφθηκε μια οικογένεια στο σπίτι της, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

??????Comfortable, beautiful": Putin liked the restored Mariupol Philharmonic

The President reviewed the situation inside the building and assessed the quality of the work performed??????

??https://t.co/1SvpOB2QJs#StandWithRussia#RussiaUkraineWar?https://t.co/nkl3H8boBlpic.twitter.com/qSleFLGjny