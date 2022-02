Ο Πούτιν «έστησε» τον Μακρόν στα έξι μέτρα - Ο συμβολισμός με το τραπέζι «παγοδρόμιο»

Πολιτικοί αναλυτές επιχειρούν σήμερα να αξιολογήσουν την πρόοδο που μπορεί να επιτεύχθηκε με τις συζητήσεις των δύο ηγετών σχετικά με τη μεγάλη γεωπολιτική κρίση. Ωστόσο ο τρόπος που Ρώσος πρόεδρος επέλεξε να υποδεχθεί το Εμμάνουελ Μακρόν έχει προκαλέσει θύελλα συζητήσεων και αντιδράσεων.

Οι συζητήσεις των δύο ηγετών σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο τετ-α-τετ, καθώς ο πρόεδρος Μακρόν είναι ουσιαστικά ο πρώτος κορυφαίος πολιτικός της Δύσης που επισκέπτεται τη Μόσχα μετά την έναρξη της κρίσης, έγινε σε ένα κωμικά μακρύ τραπέζι, που κρατούσε σε μεγάλη απόσταση του δύο συνομιλητές.

Οι εικόνες από το τετ-α-τετ των δύο ηγετών να συνομιλούν από απόσταση ενώ κάθονται στο ίδιο τραπέζι προκάλεσαν τις αντιδράσεις χρηστών που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον συμβολισμό του τραπεζιού που τους «κρατά σε απόσταση» και σύμφωνα με τους New York Times έχει μήκος περίπου 6 μέτρα.

Πλήθος χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να «λύσουν τον γρίφο» του τραπεζιού. Μεταξύ των αναλύσεων κυριαρχεί ότι η επιλογή του τραπεζιού αποτελεί μήνυμα του Πούτιν προς τον Μακρόν ότι μεταξύ τους επικρατεί «χάσμα» ή ότι βρίσκονται σε «απόσταση» σχετικά με τις μεταξύ τους συζητήσεις.

Κάποιοι έκαναν λόγο για επιλογή του Πούτιν με σκοπό να αναγκάσει τον Μακρόν να «φωνάξει» τα διπλωματικά μηνύματα που έφερνε στο τραπέζι.

Mac: "for gods sake GET A SMALLER TABLE"

Mac: "Forget it! Let's Talk about Ukrai..

Put: "You need to speak up!"

Mac: "YOU HAVE MY..

Mac: "I think you have my coffee”

Άλλοι ερμήνευσαν το μακρύ τραπέζι ως σύμβολο του «χάσματος» που χωρίζει τους δύο ηγέτες, ή ακόμα και ως επίδειξη ισχύος εκ μέρους του προέδρου Πούτιν.

Did someone in the Kremlin press office decide on the desired headline (polls apart, yawning chasm, wide gap etc) and then found a table to fit? #Putin

Άλλοι άφησαν απλά τη φαντασία τους να οργιάσει και το photoshop να κάνει την υπόλοιπη δουλειά παρουσιάζοντας το μεγάλο τραπέζι ως παγοδρόμιο και πίστα καλλιτεχνικού πατινάζ.

Mr #Putin, #Macron is coming... What table do we use for the meeting?

The friends table, or the adversaries table?

-Neither, bring the mother- in-law Table!

-da ser

cc/@lprovenpic.twitter.com/icd9LH12cv