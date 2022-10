Ο Πούτιν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που προσάρτησε η Μόσχα

«Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ, καθώς και στις περιοχές της Χερσώνας και Ζαπορόζια, πριν γίνουν μέρος της Ρωσίας, υπήρχε καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Και τώρα πρέπει να επισημοποιήσουμε αυτό το καθεστώς εντός του πλαισίου της ρωσικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, υπέγραψα ένα διάταγμα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου σε αυτές τις τέσσερις συνιστώσες οντότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θα σταλεί αμέσως για έγκριση στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C