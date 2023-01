Ο Πούτιν στέλνει νέους υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ στον Ατλαντικό ωκεανό - Βίντεο

"Αυτή τη φορά το πλοίο είναι εξοπλισμένο με το τελευταίο σύστημα υπερηχητικών πυραύλων --'Zircon'-- που δεν έχει κάτι ανάλογο", είπε ο Πούτιν που έχει εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση με τη Δύση σχετικά με τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

"Θα ήθελα να ευχηθώ στο πλήρωμα του πλοίου επιτυχία στην υπηρεσία τους για το καλό της Πατρίδας."

We publish footage of the firing of the Admiral Gorshkov after the frigate went on combat duty pic.twitter.com/Qm1eyxX2Fi

Ο Σοϊγκού είπε πως το Gorshkov θα πλεύσει στον Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό και στη Μεσόγειο.

"Αυτό το πλοίο, εξοπλισμένο με [πυραύλους] 'Zircon" είναι ικανό να εντοπίζει το στίγμα και να καταφέρνει ισχυρά πλήγματα εναντίον του εχθρού στη θάλασσα και στην ξηρά", είπε ο Σοϊγκού.

Ο Σοϊγκού είπε πως οι υπερηχητικοί πύραυλοι, γνωστοί ως Tsirkon ή Zircon, μπορούν να υπερισχύσουν οποιουδήποτε πυραυλικού αμυντικού συστήματος. Οι πύραυλοι πετούν με ταχύτητα εννέα φορές μεγαλύτερη της ταχύτητας του ήχου και έχουν βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων, είπε ο Σοϊγκού.

Putin just launched new ship, boasting of its ‘such powerful’ Zircon hypersonic cruise missiles to ‘defend Russia from potential external threats.’

Meanwhile, Russia’s military is apportioning blame for deaths of 89 soldiers killed in Ukraine strike (which Putin didn’t mention.) pic.twitter.com/WhmBgCJakp