Ο πρεσβευτής της Μ. Βρετανίας στο Ιράν διαψεύδει ότι συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP

"Έφυγα από το σημείο πέντε λεπτά αφού ξεκίνησαν να ακούγονται συνθήματα" κατά των ιρανικών αρχών, εξήγησε.

BREAKING: Britain’s ambassador to Iran, Rob Macaire, uses twitter to talk about his arrest half an hour after attending a vigil for the victims of #PS752 - he left after five minutes and was arrested half an hour later. “Arresting diplomats is of course illegal, in all countries” https://t.co/hczKqeL70x