Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση στους εορτασμούς για τα 70 χρόνια της Ελισάβετ στον θρόνο- Βίντεο

Prince Louis didn’t appear to enjoy the military flyover for Queen Elizabeth II’s #PlatinumJubilee . The 4-year-old is the fifth in line to the British throne. https://t.co/dby2Q541ak pic.twitter.com/UlQRmkwFwz

Ο Λούις, φορώντας τα «ναυτικά» του, στεκόταν όρθιος ανάμεσα στην 96χρονη προγιαγιά του και τη μητέρα του, την Κέιτ, πλάι στα μεγαλύτερα αδέλφια του, τη Σαρλότ, 7 ετών και τον Τζορτζ, 8 και δεν είχε στιγμή… ησυχία: ακουμπούσε με τους αγκώνες στο κιγκλίδωμα, εμφανώς βαριεστημένος, έδειχνε με το δάχτυλο τα αεροπλάνα, έγερνε στο πλάι, κρατούσε τα αυτιά του, με ορθάνοιχτο το στόμα, αποσπώντας ένα χαμόγελο από την πολύ σοβαρή προγιαγιά. Η μητέρα του έσκυψε πολλές φορές για του πει «δυο λογάκια» στο αυτί.

Joining Her Majesty The Queen and other members of The @RoyalFamily to watch a very special flypast for the start of the #PlatinumJubilee ?? ???? pic.twitter.com/V6yJm18OUd