O πρίγκιπας Ουίλιαμ εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού - Η ανάρτησή του

Στην λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Την Τρίτη έλαβα την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 . Ευχαριστώ όλους όσοι εργάζονται για το σκοπό αυτό, για όλα όσα έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε.»

Σημειωτέον ο πρίγκιπας είχε νοσήσει από κορωνοϊό σοβαρά τον Απρίλιο, λίγες ημέρες μετά τον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο. Αποφάσισε όμως να το κρατήσει κρυφό ώστε να μην προκαλέσει αναστάτωση στον βρετανικό λαό, ανέφερε στο Reuters ανώνυμη πηγή από το παλάτι του Κένσιγκτον.

Ο πρίγκιπας έλαβε θεραπευτική αγωγή από τους γιατρούς του παλατιού και ακολούθησε τις εντολές της κυβέρνησης. Τέθηκε σε κατ’ οίκον καραντίνα στην εξοχική κατοικία Amner Hall στο Νόρφολκ.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.

To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb