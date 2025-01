Ο πρίγκιπας Χάρι κατέληξε σε εξωδικαστική συμφωνία με τον όμιλο Μέρντοχ

Ο πρίγκιπας Χάρι κατέληξε σε εξωδικαστική συμφωνία με τον όμιλο News Group Newspapers (NGN), ιδιοκτησίας Ρούπερτ Μέρντοχ, ο οποίος περιλαμβάνει τις εφημερίδες The Sun και News of the World και εναντίον του οποίου είχε καταθέσει αγωγή κατηγορώντας τον για παράνομη συγκέντρωση πληροφοριών, ανακοίνωσε σήμερα ο δικηγόρος του, μετά την παραδοχή από τον όμιλο ότι ο Χάρι υπήρξε όντως θύμα παράνομης ενέργειας.