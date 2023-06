Ρωσία: Μαινόμενος Πριγκόζιν κατά Σοϊγκού - Απειλεί με στάση - Ποινική έρευνα εις βάρος του διέταξε το Κρεμλίνο

«Αυτοί που σκότωσαν τα παλικάρια μας, που κατέστρεψαν τις ζωές πολλών δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών, θα τιμωρηθούν», είπε.

Evgeniy Prigozhin published an audio message claiming that a "huge number of Wagner fighters have died" in the "missile strike" and that the "next step belongs to Wagner".

Μάλιστα κάλεσε σε στάση κατά της ανώτατης ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης. Είπε ότι έχει 25.000 άνδρες και κάλεσε τους Ρώσους, κυρίως τους στρατιώτες, να συμπαραταχθούν με τη Wagner.

«Είμαστε 25.000 και θα εμείς θα καθορίσουμε γιατί το χάος βασιλεύει στη χώρα (...) Οι στρατηγικές μας εφεδρείες είναι ολόκληρος ο στρατός και ολόκληρη η χώρα», είπε ο Πριγκοζίν πριν καλέσει "όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν μαζί μας» για «να δοθεί τέλος σε αυτή την αταξία».

Το αφεντικό της Wagner είπε ότι ηγείται μιας «πορείας για δικαιοσύνη» και όχι ενός «πραξικοπήματος».

Μετά την παραπάνω έκκληση του Γεβγκένι Πριγκόζιν, η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB άνοιξε ποινική έρευνα εναντίον του, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας ότι «όλα τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται».

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας άμεσα διέψευσε ότι βομβάρδισε θέσεις της Wagner.

«Μηνύματα και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Πριγκόζιν σχετικά με υποτιθέμενα "πλήγματα του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στα μετόπισθεν της παραστρατιωτικής ομάδας Wagner" δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν μια προβοκάτσια», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

??Russian Ministry of Defense: All messages and video footage distributed on social networks on behalf of Y.Prigozhin about the alleged “strike by the RF Ministry of Defense on the rear camps of PMC Wagner” do not correspond to reality and are an informational provocation. The… pic.twitter.com/87TBGTcuct