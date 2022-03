Ο πρόεδρος Μπάιντεν επισκέφθηκε Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία - Βίντεο

Μετά την προσγείωση του προεδρικού αεροσκάφου Air Force One στο Ρζεσζόφ, 80 χλμ. από τα σύνορα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε μια πολυαναμενόμενη επίσκεψη, διάρκειας δύο ημερών, συναντώντας τους στρατιώτες της 82ης αμερικανικής αερομεταφερόμενης μεραρχίας.

Αυτή η μεραρχία, η τελευταία που εγκατέλειψε το Αφγανιστάν το περασμένο καλοκαίρι, είναι μέρος των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ για να ενισχύσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο ανώτατος διοικητής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην Ανατολική Ευρώπη και των οποίων τα 10.500 μέλη βρίσκονται κυρίως στην Πολωνία, αστειεύτηκε με στρατιώτες που κουρεύονταν.

Στη συνέχεια, ο Μπάιντεν, με κοστούμι και ριγέ πουκάμισο αλλά χωρίς γραβάτα, κάθισε ανάμεσα σε στρατιώτες σε μια τραπεζαρία, για να φάει μια φέτα πίτσα.

«Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ», επανέλαβε πολλές φορές στους παρόντες στρατιώτες. Χαμογελαστός, έκανε πολλές χειραψίες και έβγαλε φωτογραφίες, αρπάζοντας κάποια στιγμή ο ίδιος ένα τηλέφωνο για να βγάλει μια selfie.

