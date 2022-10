O Ρίσι Σούνακ νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας - Γιος μεταναστών από την Ινδία και δισεκατομμυριούχος

Όπως μετέδωσε το Sky News, η Πένι Μόρντοντ, η μοναδική υποψήφια που είχε απομείνει για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Συντηρητικών, έπειτα και από τη χθεσινή απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον, αποσύρθηκε με τη σειρά της από την κούρσα, ανοίγοντας οριστικά στον Σούνακ τον δρόμο προς το νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

BREAKING: Rishi Sunak will become Britain's next prime minister after other candidates quit the race to lead the Conservative Party https://t.co/zDMGeWgfIy pic.twitter.com/zKMTYcwZ7Q

BREAKING: Rishi Sunak has won the race to be leader of the Conservative Party and will become the UK’s first prime minister of color. He takes the reins following the collapse of Liz Truss’ leadership amid a turbulent time. https://t.co/Vb2yaKj1bu